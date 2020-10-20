"Шахтер" отправился на матч с "Реалом" в ЛЧ без половины основного состава

Донецкий "Шахтер" улетел в Мадрид на матч с местным "Реалом" в рамках первого тура Лиги чемпионов без значительного количества основных футболистов.

Как сообщается на официальной странице "горняков" в Twitter, в Испании не смогут сыграть защитники Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, полузащитники Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко и Тарас Степаненко и нападающий Жуниор Мораес. Коваленко получил повреждение в матче последнего тура чемпионата Украины против "Львова" (5:1), а остальные футболисты долгое время не тренировались с командой из-за нахождения на самоизоляции.

Полностью заявка "Шахтера" на выездной поединок с "Реалом" выглядит следующим образом:

Голкиперы: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Марк Мампасси, Витао, Валерий Бондарь;

Полузащитники: Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Майкон, Маркиньос Сиприано, Георгий Судаков, Денис Шостак;

Нападающие: Богдан Вьюнник, Даниил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что его команда живет в атмосфере страха.