"Шахтер" отправил Коноплю в Чернигов – Футбол news

Максим Иншаков Футбол 11:59, 2.08.2020

Украинский футболист "Шахтера" Ефим Конопля проведет следующий сезон в аренде в черниговской "Десне", сообщают "Футбол news".

По информации источника, дебютант еврокубков достиг договоренности с донецким клубом, которому принадлежит игрок. 20-летнему уроженцу Донецка осталось уладить определенные формальности.

Предыдущий сезон Конопля провел также в арене в "Десне".

Как сообщал OBOZREVATEL, Конопля в июне прошлого года в составе молодежной сборной Украины завоевал "золото" чемпионата мира по футболу.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

"А на фото они улыбаются..." Что известно о героях, погибших на Донбассе в июле

Перемирие на Донбассе нарушили уже более 200 раз, – ОБСЕ

Партия "Пропозиція" расширяется в регионах: Филатов заявил об открытом диалоге для всех желающих

В поезде Мариуполь-Киев избили и пытались изнасиловать женщину: подозреваемый арестован. Видео 18+

Лукашенко заявил, что всего в Беларусь хотели перебросить до 200 вагнеровцев