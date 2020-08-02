"Шахтер" отправил Коноплю в Чернигов – Футбол news

Украинский футболист "Шахтера" Ефим Конопля проведет следующий сезон в аренде в черниговской "Десне", сообщают "Футбол news".

По информации источника, дебютант еврокубков достиг договоренности с донецким клубом, которому принадлежит игрок. 20-летнему уроженцу Донецка осталось уладить определенные формальности.

Предыдущий сезон Конопля провел также в арене в "Десне".

Как сообщал OBOZREVATEL, Конопля в июне прошлого года в составе молодежной сборной Украины завоевал "золото" чемпионата мира по футболу.