"Шахтер" отгрузил шесть голов новичку Премьер-лиги

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" добыл сверхразгромную победу над новичком Премьер-лиги "Колосом" из Коваливки.

Команда Луиша Каштру в 11-м туре первенства не оставила шансов сопернику, забив шесть безответных мячей – 6:0.

Шахтер – Колос ФК Шахтер

Еще в первом тайме "горняки" на поле стадиона "Металлист" пять раз поразили ворота гостей. Начало разгрому положил форвард Жуниор Мораес, после чего свой второй мяч в составе "Шахтера" забил Евгений Коноплянка.

До перерыва свои фамилии на табло арены вписали бразильцы Додо и дважды Тайсон.

Второй тайм встречи превратился в пустую формальность. Тем не менее на 61-й минуте игры Мораес оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

"Шахтер" – "Колос" – 6:0 (5:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 5 Мораес, 2:0 – 26 Коноплянка, 3:0 – 32 Додо, 4:0 – 43 Тайсон, 5:0 – 45 Тайсон, 6:0 – 61 Мораес.

"Шахтер" – Пятов, Бондарь, Додо, Матвиенко, Сиприано, Коваленко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 46), Тайсон, Тете (Марлос, 63), Коноплянка, Мораес (Борячук, 72).

"Колос" – Яшков, Мигунов (Черноморец, 46), Сахневич, Парамонов, Смирный, Волков, Ильин (Морозко, 46), Костышин, Нехтий (Лысенко, 65), Рябов, Милько.

Предупреждения: Черноморец (49), Милько (57), Сиприано (62), Бондарь (64), Маркос Антонио (70).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру пришел в восторг от игры сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

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