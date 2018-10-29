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"Шахтер" устроил подставу "Динамо"

5.1тЧитать материал на украинском

Капитан донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон, который по прогнозам должен был пропустить шесть недель из-за повреждения связок колена, вернулся к тренировкам. Футболист получил травму 7 октября в игре Премьер-лиги с "Зарей", но восстановился намного раньше срока.

По данным Football.uа, Тайсон 29 октября провел полноценное тренировочное занятие без каких-либо ограничений. Бразильский хавбек имеет хорошие шансы выйти на поле в принципиальном противостоянии с киевским "Динамо". Украинское Класико запланировано на субботу, 3 ноября, на стадионе "Металлист" в Харькове.

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"Шахтер" устроил подставу "Динамо"

ФК "Шахтер"

Отметим, что в Харькове выпустили яркий постер к матчу "Шахтер" – "Динамо" в 14-м туре Премьер-лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" сенсационно проиграло "Львову" на поле НСК "Олимпийский".

Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на OBOZREVATEL.

Темы
Динамо - ШахтерПремьер-лига Украины
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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