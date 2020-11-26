"Шахтер" опустился на дно, – Шевчук

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук остался недоволен игрой "горняков" в матче Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссии".

Эксперт телеканал "Футбол" считает, что на данный момент "горняки" находятся в плохой физической форме, также у команды есть проблемы с психологией, и нет уверенности в своих силах.

"Я слышал, что говорил Луиш Каштру, я с ним совершенно не согласен. Для меня цифры – это пустое место, я не увидел качество игры от "Шахтера". Команда сейчас не может использовать выход из обороны, нет высокого прессинга, есть в средней линии контроль мяча, но этого мало сейчас. Статистика, кто контролирует мяч – не преимущество, это не голевые моменты. Сейчас "Шахтер" опустился на дно. Нужно опять засучить рукава и работать над всеми компонентами игры", – написал Шевчук в своем блоге.

Экс-футболист сборной Украины не видит, где "Шахтер" мог бы прибавить.

"Команда находится в таком состоянии психологическом, нет уверенности. Имея таких игроков, команда должна быть более агрессивна, высокий темп должен быть, контроль мяча намного быстрее должен быть. Это все передается с чемпионата Украины, где у "Шахтера" также нет преимущества, а как оно должно появиться в Лиге чемпионов? Поэтому "Шахтер" должен снова серьезно работать во всех направлениях развития игры", – подытожил Шевчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 4-го тура Лиги чемпионов "Боруссия" Менхенгладбах – "Шахтер" завершилась со счетом 4:0. После этого поражения украинцы остались на третьей строчке в группе B.