"Шахтер" опубликовал результаты тестов на COVID-19 перед игрой с "Динамо"

Донецкий "Шахтер" подтвердил, что все результаты внеочередных тестов на COVID-19 перед игрой с "Динамо" показали негативный результат.

Информацию об этом пресс-служба "горняков" разместила у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" перед главным дерби чемпионата недосчитается полузащитников Владимира Шепелева и Богдана Леднева. Оба футболиста "Динамо" сдали положительные тесты на COVID-19.

Таким образом, всего в киевской команде насчитывается 12 инфицированных футболистов. Ранее положительные тесты сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга.

Отметим, что 6 ноября коронавирус был выявлен у генерального директора донецкого "Шахтера" Сергея Палкина.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса на телеканалах "Футбол 1/2/3". В частности, COVID-19 был выявлен у Виктора Леоненко, Владимира Крамара, Игоря Бурбаса и генерального директора вещателя Александра Денисова.

Центральная встреча 9-го тура Премьер-лиги Украины "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 8 ноября. Уже опубликован список каналов, которые покажут эту встречу.