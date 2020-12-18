"Шахтер" определился с будущим Тайсона – СМИ

"Шахтер" не отпустит одного из лидеров команды Тайсона в зимнее межсезонье, несмотря на то, бразилец не собирается продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

Журналист Карлос Ласерда на своей странице в Twitter рассказал о разговоре с агентом футболиста Диего Дорнеллесом, который назвал переход Тайсона в другую команду "крайне маловероятным". Он также отметил, что вопрос с возвращением атакующего полузащитника в родной "Интернасьональ" не является решенным делом.

"Я разговаривал с менеджером Тайсона, и он считает "очень маловероятным", что Тайсон покинет "Шахтер" до июня. Кроме того, агент бразильца гарантирует, что встреча с новым руководством "Интернасьоналя" пока не запланирована, поскольку игрок должен определиться со своим будущим позже", – написал Ласерда.

Напомним, что первым клубом Тайсона в Украине стал харьковский "Металлист", куда он перешел в 2010 году. Его яркая игра заинтересовала "Шахтер", который приобрел бразильца в январе 2013-го. С тех пор футболист провел за "горняков" 290 матчей, забил 55 голов и отдал 78 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон установил историческое достижение в Лиге Европы.