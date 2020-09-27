"Шахтер" не забил пенальти, но за две минуты победил "Олимпик". Видео

Донецкий клуб "Шахтер" добыл победу над земляками из "Олимпика" в 4-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Поединок на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0.

Ключевые моменты встречи произошли в середине второго тайма, когда с интервалом в две минуты "горняки" забили два мяча.

На 64-й минуте Патрик отдал на Корниенко, тот от лицевой отдал на Коваленко, который несильно, но точно отправил мяч в дальний угол – 1:0.

А на 66-й минуте Майкон сделал перехват в центре поля, отдал на Мораеса, а тот отправил мяч между ног Кичака – 2:0.

Стоит отметить, что в конце первой половины встречи Алан Патрик не реализовал пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне донецкий "Шахтер" подписал трехлетнее соглашение со столичным НСК "Олимпийский".