Бразильский футболист покинул "Шахтер" после 7 лет выступлений за клуб

Донецкий "Шахтер" прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом. "Горняки" разорвали контракт, который действовал до лета 2021 года.

28-летний игрок покинул клуб свободным агентом.

Веллингтон Нем покинул "Шахтер" Twitter Шахтера

Напомним, что Нем пришел в "Шахтер" из "Флуминенсе" в 2013 году за 9 миллионов евро. Он не сумел показать себя с лучшей стороны, приняв участие в 75 матчах за "оранжево-черных". На его счету 12 голов и 8 результативных передач за клуб.

Отметим, что в сезоне 2019/20 бразилец ни разу не вышел на поле в составе донецкой команды.

По информации бразильских СМИ, наибольший интерес к Нему проявляет бразильская "Куритиба", которая потеряла своего ключевого футболиста из-за травмы.