"Шахтер" обыграл соперника украинского клуба в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" обыграл азербайджанский "Карабах" в контрольном поединке в Анталии со счетом 3:1. "Скакуны" были соперниками полтавской "Ворсклы" в групповом раунде Лиги Европы.

"Горняки" начали давить на соперника с первых минут и имели несколько шансов на успех. Однак вперед дончане вышли лишь в средине первого тайма. Марлос разрезал защиту "Карабаха" прекрасной передачей на Мораеса, который практически в упор расстрелял ворота соперника.

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Не успели азербайджанцы развести мяч с центра поля, как снова пропустили. Прекрасная контратака чемпионов Украины завершилась точным ударом Марлоса с острого угла.

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

В перерыве наставник "горняков" Паулу Фонсека сделал замены в своей команде, чтобы дать возможность проявить себя молодым игрокам. Это позволило "Карабаху" немного оттянуть игру от своих ворот и дало свой результат: азербайджанской команде удалось забить. После перерыва вышедший на замену Зубир повозил защитника сборной Украины Богдана Бутка и точным ударом отквитал один мяч своей команды.

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Однако "Шахтер" сумел снова увеличить свое преимущество. Воспользовавшись неразберихой в штрафной "Карабаха" после неудачного сейва кипера азербайджанской команды Мудрик расписался в воротах соперника, забив первый гол за дончан.

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

У соперника "Ворсклы" был отличный шанс забить еще один мяч. Защитник "Шахтера" Матвиенко нарушил правила в своей штрафной, но Ричард с 11-метровой отметки умудрился попасть в перекладину. В итоге поединок завершился со счетом 3:1 в пользу украинской команды.

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Шахтер - Карабах ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче 2019 года "Шахтер" разгромно уступил хорватскому "Хайдуку". Дончане пропустили четыре мяча в свои ворота, сумев ответить лишь одним голом.

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