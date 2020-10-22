"Шахтер" обыграл на выезде "Реал" в Лиге чемпионов: спортивные итоги 21 октября
Донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов, а в команде Василия Ломаченко сообщили о травме боксера.
Кроме того, игрок "Полесья" Максим Гавриленко забил гол в матче первой лиги прямым ударом с углового.
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