'Шахтер' обыграл на выезде 'Реал' в Лиге чемпионов: спортивные итоги 21 октября

Донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов, а в команде Василия Ломаченко сообщили о травме боксера.

Кроме того, игрок "Полесья" Максим Гавриленко забил гол в матче первой лиги прямым ударом с углового.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 21 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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