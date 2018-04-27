"Шахтер" обыграл "Мариуполь" и увеличил отрыв от "Динамо"

Донецкий "Шахтер" одержал дежурную победу в чемпионате Украины по футболу. Команда Паулу Фонсеки в 29-м туре розыгрыша Премьер-лиги с минимальным счетом обыграла на выезде "Мариуполь" – 1:0.

Футболисты "оранжево-черных" владели инициативой, однако очень долго не могли взломать насыщенную оборону соперников. Бразильцы "Шахтера" активно собирали на себе фолы, зарабатывая стандарт за стандартом, но выжать из этого максимум не удавалось.

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

Во втором тайме "горняки" окончательно вжали соперника в их штрафную. И на 64-й минуте комбинация между Исмаили и Кайоде увенчалась точным ударом нигерийца, который реализовал выход один на один с Гальчуком.

После этого игр приобрела рваный характер. Замены и множество нарушений правил не оставили целостной картины, а "Шахтер" довел матч до победы.

Таким образом, команда Паулу Фонсеки увеличила свое преимущество над киевским "Динамо" в турнирной таблице до шести очков. Однако киевляне свой матч 29-го тура проведут в воскресенья против "Ворсклы".

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

Премьер-лига Украины. 29-й тур

"Мариуполь" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Кайоде, 64

Как сообщал "Обозреватель", футболист киевского "Динамо" сделал откровенное признание о Паулу Фонсеке.