"Шахтер" объяснил, почему иностранцы уехали играть за свои сборные, а украинцы – нет

В донецком "Шахтере" объяснили, почему израильтянин Манор Соломон и грузин Давид Хочолава уехали в свои сборные после отрицательных результатов тестов на коронавирус, а украинцы остались на самоизоляции.

В комментарии изданию Tribuna "горняки" заявили, что иностранные футболисты повторно пройдут тестирование в расположении своих национальных команд, после чего будет приниматься решение об их участии в матчах Лиги наций.

"Манор Соломон и Давид Хочолава сдали тесты, получили отрицательный результат и улетели в сборные. Через 2-3 дня они сдадут тесты еще раз уже в расположении сборных и потом будет приниматься решение о их возможном участии в матчах. Такое решение приняли клубный доктор, санитарный доктор, врачи сборных, ответственные за COVID-19. Самоизоляция для всех игроков проходит согласно действующих требований – игроки находятся либо дома, либо в отдельных номерах гостиницы", – рассказали представители "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, у футболистов донецкого клуба Андрея Пятова и Тараса Степаненко был выявлен коронавирус, в результате чего вся команда отправилась на самоизоляцию. В понедельник, 5 октября, футболисты, тренеры и персонал сдали дополнительные тесты на COVID-19, а во вторник, 6 октября, стали известны их результаты.