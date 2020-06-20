"Шахтер" обошел "Динамо" по количеству трофеев в независимой Украине

"Шахтер" в 27-м туре Премьер-лиги обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом страны, обойдя "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.

Теперь у "горняков" 35 трофеев, а у динамовцев – 34, сообщает tribuna.com. Для "Шахтера" это 13-й выигранный чемпионат Украины, на счету "Динамо" – 15.

Киевляне смогут догнать дончан по количеству трофеев уже 8 июля, если выиграют Кубок Украины.

В полуфинале подопечные Михайличенко обыграли "Минай" (2:0). Второй финалист определится в среду, 24 июня в матче "Мариуполь" – "Ворскла".