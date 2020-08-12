"Шахтер" обошел "Челси" и вошел в топ-15 клубного рейтинга УЕФА

Донецкий "Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы, что позволило "горнякам" обойти "Челси" и "Рому" и переместиться на 14-е место в клубном рейтинге УЕФА.

Как сообщается на официальном сайте организации, на счету украинской команды теперь 84 балла, а у англичан и итальянцев – 83 и 80 соответственно. 21 очко было набрано "Шахтером" в нынешнем еврокубковом сезоне. "Горняки" вплотную приблизились к "Тоттенхэму" и дортмундской "Боруссии", в активе которых по 85 баллов.

Отметим, что киевское "Динамо" занимает 26-е место в клубном рейтинге УЕФА, а "Интер", который станет соперником донецкого клуба в полуфинале Лиги Европы, идет на 39-й позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, победа "Шахтера" над "Базелем" позволила Украине обойти Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА.