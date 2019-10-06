"Шахтер", не напрягаясь, добыл гостевую победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" обыграл в гостях "Днепр-1" в 10-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок в Днепре завершился со счетом 0:2.

Начало получилось шокирующим для гостей. Уже на 4-й минуте Мораес открыл счет, забив головой с угла вратарской площадки, получив навес от Степаненко.

После быстрого гола "горняки" включили режим энергосбережение и легко сушили игру.

Во второй половине активности от обеих команд стало еще меньше. Несмотря на пассивность в атаке, подопечные Луиша Каштру смогли забить второй мяч.

На 83-й минуте Сапронов ошибся, зацепив мяч ногой в попытке перехватить пас, но так и не сделав этого, и Тайсон затолкал круглого в ворота Юрчука.

"Днепр-1" – "Шахтер" 0:2

Голы: 0:1 – 4 Мораес, 0:2 – 83 Тайсон.

Днепр-1 – Юрчук, Сафронов, Полевой, Лопыренок, Логинов, Когут (Кулиш, 82), Кравченко, Назаренко, Вакулко (Булеца, 69), Чичиков (Коркишко, 73), Супряга.

Шахтер – Пятов, Кривцов, Додо, Исмаили, Бондарь, Алан Патрик (Тете, 86), Степаненко, Марлос (Соломон, 68), Коноплянка (Коваленко, 68), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Вакулко (26), Степаненко (33), Тайсон (57), Мораес (67), Когут (74), Полевой (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 9-м туре "горняки" в Харькове на ОСК "Металлист" со счетом 4:0 разгромили полтавскую "Ворсклу". Свой первый гол за новую команду забил Евгений Коноплянка.

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