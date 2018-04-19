"Шахтер" не хочет продлевать контракт с Срной

"Шахтер" не хочет продлевать контракт с 35-летним хорватским полузащитником Дарио Срной. В клубе не собирались этого делать до скандала с допингом, а теперь еще более уверены в этом, сообщает Tribuna со ссылкой на свои источники.

Напомним, что экс-футболист сборной Хорватии перешел в донецкий клуб в 2003 году. За это время в футболке "горняков" провел 339 матчей, в которых забил 33 гола.

В составе "Шахтера" является девятикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины и Кубка УЕФА 2008/2009.

Как сообщал "Обозреватель", Дарио Срна заявил о том, что его проблемы с допингом ничто по сравнению с войной на Донбассе.