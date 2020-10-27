"Шахтер" нашел замену Пятову, который может завершить карьеру – СМИ

Донецкий "Шахтер" заменит многолетнего капитана команды Андрея Пятова голкипером "Ворсклы" Дмитрием Ризныком.

Как сообщил журналист Олег Ящук в эфире программы "Футбольный формат", вратарь "горняков" и сборной Украины с большой долей вероятности завершит карьеру летом 2021 года после Евро-2020. Футболист полтавчан может вскоре подписать предварительный контракт с "Шахтером".

Отметим, что соглашение Пятова с клубом из Донецка действует до конца декабря 2020 года. Стороны пока не договорились о продолжении сотрудничества. Легендарный голкипер "горняков" перешел в команду в 2007 году из "Ворсклы" и провел за нее 463 матча во всех турнирах, 214 из них отстояв "на ноль".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" потерял очки в поединке с полтавским клубом, ворота которого защищал Ризнык.