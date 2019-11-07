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7 ноября • обновлено в 09:41
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"Шахтер" на последней секунде спас матч с "Динамо" Загреб: спортивные итоги 6 ноября

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Донецкий "Шахтер" совершил феерический камбэк в матче Лиги чемпионов в Загребе, а Ярослав Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 6 ноября.

Кроме того, СМИ сообщили о новых отношениях Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Лига чемпионов Шахтер – Динамо Загреб
Теги
Динамо Загреб ФК Шахтер ФК Ювентус ФК Локомотив Москва
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