"Шахтер" на последней секунде спас матч с "Динамо" Загреб: спортивные итоги 6 ноября

Донецкий "Шахтер" совершил феерический камбэк в матче Лиги чемпионов в Загребе, а Ярослав Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины.
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Кроме того, СМИ сообщили о новых отношениях Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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