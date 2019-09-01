Донецкий "Шахтер" добыл разгромную победу в 6-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиги над земляками из "Олимпика".

Поединок в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского завершился со счетом 0:4.

Номинальные хозяева не продемонстрировали никакой игры в атаке и еще меньше у них получалось в обороне. Также у игроков "Олимпика" абсолютно не было видно желания забить хоть гол престижа.

"Шахтер" полностью контролировал игру и усилиями Жуниора Мораеса, который два раза забил гол и два раза отдал голевую передачу, легко победил.

"Олимпик" – "Шахтер" 0:4 (0:2, 0:2)

Голы: 0:1 – 13 Мораес, 0:2 – 45 Соломон, 0:3 – 60 Марлос, 0:4 – 80 Мораес.

Олимпик – Халими, Цымбалюк, Зотько, Вантух (Ксенз, 45), Завийский, Политыло, Пасич, Фабиньо (Пасич, 35), Салу, Тейшейра, Диэйе (Чарльз, 76).

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Исмаили (Сиприано, 80), Кривцов (Бондарь, 68), Степаненко (Коваленко, 62), Алан Патрик, Болбат, Соломон, Тете, Марлос, Мораес.

Предупреждения: Марлос (9), Завийский (28), Зотько (53), Бондарь (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг "Шахтер" получил соперников по Лиге чемпионов, и группа дончан стала уникальной для них и всего украинского футбола.

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