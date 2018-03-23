"Шахтер" может покинуть еще один бразилец: СМИ назвали новый клуб футболиста

Итальянская "Сампдория" вышла на донецкий "Шахтер" с предложением о трансфере полузащитника сборной Бразилии Тайсона. Клуб из Генуи крайне заинтересован в услугах 30-летнего футболиста, сообщает Sportal.it.

В то же время донецкий клуб на запрос итальянцев ответил, что согласен продать игрока не менее, чем за 20 миллионов евро. В "Сампдории" эту сумму посчитали слишком высокой, но в Генуе не теряют надежды заполучить полузащитника и намерены продолжать торговаться с "горняками".

Отметим, что действующий контракт Тайсона с "Шахтёром" рассчитан до лета 2021 года.

Как сообщал "Обозреватель", Тайсон может стать уже четвертым легионером, который покинет донецкую команду в нынешнее межсезонье. Ранее заявляли о том, что не намерены продолжать выступать в Украине еще два бразильца – полузащитники Бернард и Фред, а также аргентинский нападающий Факундо Феррейра.