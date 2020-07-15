"Шахтер" молодежным составом добыл легкую победу в Киеве

Донецкий "Шахтер" в матче 31-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл "Колос" из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области.

Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0.

В стартовом составе у "горняков" вышло 7 игроков в возрасте 21 года и младше. Самым молодым футболистом оказался голкипер и капитан Анатолий Трубин (18). Самым возрастным – Тайсон (32).

Футболист "Шахтера" с мячом ФК Шахтер

Несмотря на такой ростер, донецкий клуб полностью лидировал на поле на протяжении всего игрового времени. В первом тайме опытный Тайсон раз за разом создавал для партнеров голевые ситуации, однако молодые одноклубники бразильца не реализовывали убойные моменты.

В перерыве Луиш Каштру смог достучаться до своих подопечных и второй тайм начался с гола "оранжево-черных".

Футболист "Шахтера" бьет по воротам "Колоса" ФК Шахтер

Сиприано в борьбе с двумя защитниками "Колоса" первым касанием отправил круглого в ближний угол ворот – 1:0.

На 61-й минуте португальский тренер сделал сразу 4 замены: Марлос заменил Мудрика, Патрик вместо Пихаленка, Соломон вышел на позицию Майкона, Мораес – Сикана.

Именно Мораес и Марлос стали авторами второго мяча. Марлос убежал по левой кромке и идеально вырезал на ход партнеру, для которого оформить гол стало делом бразильской техники.

Донецкий "Шахтер" легко обыграл "Колос" ФК Шахтер

Статистика матча Шахтер - Колос кадр из трансляции

"Шахтер" – "Колос" 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 49 Сиприано, 2:0 – 90 Мораес.

Шахтер – Трубин, Сиприано, Витао, Хочолава, Мудрик (Марлос, 63), Майкон (Соломон, 64), Тайсон, Маркос Антонио, Вакула (Матвиенко, 82), Пихаленок (Алан Патрик, 63), Сикан (Мораес, 63).

Колос – Кучеренко, Емец, Максименко, Ефремов, Парамонов, Костышин (Ориховский, 65), Морозко (Сорокин, 75), Смирный (Сенько, 75), Задоя (Богданов, 65), Антюх, Бондаренко (Кожушко, 78).

Предупреждения: Антюх (60), Хочолава (70), Сорокин (77), Мораес (81).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре в Чернигове немотивированный "Шахтер" сыграл без защиты с "Десной", обыграв ее со счетом 4:2.

20 июня "горняки" обыграли "Александрию" и в четвертый раз подряд завоевали "золото" УПЛ.