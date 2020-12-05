"Шахтер" со счетом 5:1 добыл разгромную победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в 12-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге уверенно обыграл "Минай" из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области.

Встреча на поле столичного НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 5:1.

Первый тайм прошел при тотальном доминировании чемпионов Украины. "Шахтер" владел инициативой, контролировал мяч и легко вкатил три гола. Уже на 29-й минуте счет был 3:0, при этом первый и второй гол были забиты с интервалом в минуту.

"Минай" выглядел абсолютно неконкурентноспособным. Гости, потеряв накануне двух основных игроков обороны Маткобожика и Матича, очень много позволяли атакующей линии оппонентов. "Горняки" играли в свое удовольствие, откровенно куражась на поле.

Единственный гол "Минай" забил после детской ошибки Анатолия Трубина. На 36-й минуте Нуриев пробил со штрафного в ближний угол. Голкипер донецкой команды слишком мягко выставил ладонь, рикошетом от которой мяч влетел в сетку.

Уже на старте второго тайма "Шахтер" усилиями Матвиенко сделал счет разгромным.

Ужгородцы могли сократить отставание, но пижонский удар с пенальти Нуриева приняла на себя перекладина.

До конца игрового времени "Шахтер" смог сделать счет унизительным, вкатив 5-й мяч в ворота Каниболоцкого. После удара Вьюнника мяч рикошетом от Лопыренка влетел в сетку – 5:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий матч "Шахтер" провел в Лиге чемпионов, сенсационно обыграв мадридский "Реал".