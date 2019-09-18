Шахтер - Манчестер Сити: смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

Третий сезон подряд донецкий "Шахтер" встретится в группе Лиги чемпионов с английским "Ман Сити".

"Горяки" примут чемпиона Англии в Харькове в 1-м туре группового турнира в среду, 17 сентября.

Впрочем, для "Шахтера" 5-й матч с "Горожанами" за последние 3 года снова будет новым испытанием - дончане впервые сыграют в еврокубках под руководством португальца Луиша Каштру, который летом сменил в тренерском кресле Паулу Фонсеку. В прошлом сезоне встречи "Горняков" с "Сити" закончились полным фиаско - 0:6 и 0:3, и сейчас перед Каштру стоит задача не только выйти из группы, но и более достойно сыграть с именитым соперником.

Александр Зинченко (справа) в который раз в карьере сыграет против родного клуба

Однако насколько готов "Шахтер" Каштру после некоторых перемен в составе в целом к Лиге чемпионов - еще вопрос...

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов, который начнется в Харькове в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА В. 1 ТУР

Харьков. ОСК "Металлист". 22:00

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:0

____________________________________________

Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

В прямом эфире домашнюю игру "Шахтера" против чемпиона Англии покажет украинский телеканал "Футбол 2" и российский "Матч! Футбол 3". В записи матч будет доступен 19 сентября в 01:25 на канале "Матч ТВ" и в 08:55 на канале "Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Фаворитом данного противостояния, конечно же, видится "Манчестер Сити" - ставки на победу "голубых" в основное время принимаются с коэффициентом 1,31. Ничья оценивается котировкой 5,90, а на успех "Шахтера" дают цифры аж 9,40.

В последней встрече "Сити" отгрузил "Шахтеру" 6 "сухих" мячей

КТО РАССУДИТ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Работать на первом матче команды в этой Лиге чемпионов будет португальский рефери - Артур Диаш. Помощниками у него также выступят португальские арбитры - Руй Тавареш и Паулу Соареш.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Я пропустил неделю тренировок из-за проблем со здоровьем, но сейчас все хорошо. Благодарен врачам, которые смогли оперативно вернуть меня в рабочее состояние. Что же касается Тайсона, то с ним все также хорошо. Завтра вы сможете увидеть его. Мы на него рассчитываем, как и на других игроков".

Луиш Каштру shakhtar.com

Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити"

"Что я сделал, чтобы поднять настроение игрокам после поражения от "Норвича"? Мы ничего не делали - настроение в команде очень хорошее. Не надоело ли играть против "Шахтера"? На самом деле, я уже купил в Харькове квартиру. Но это шутка. По правде говоря, мне нравится сюда приезжать".

"Я провел уже 11 игр против "Шахтера" - каждый раз интересно. Все игры в чем-то похожи друг на друга. Тяжело было с Луческу. Когда его сменил Фонсека, то "Шахтер" также был очень организован. В прошлом году нам удалось ее более-менее легко победить. Тайсон, Марлос, Степаненко - великолепные игроки, которые здорово контролируют мяч. Раньше в "Шахтере" был Ракицкий, но его уже нет, зато есть Пятов, который продолжает набираться опыта".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Коноплянка, Марлос, Тете - Мораес

"Манчестер Сити" (4-3-3): Эдерсон - Уокер, Анхелиньо, Отаменди, Зинченко - Де Брейне, Фернандиньо, Давид Силва - Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Шахтера" Тайсон отметился крутым достижением в Лиге чемпионов.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!