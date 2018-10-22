Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" считается явным аутсайдером поединка третьего тура Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Встреча состоится во вторник, 23 октября, на поле стадиона "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Манчестер Сити. Начало игры – в 22:00.

Ставки на победу "горняков" принимаются с коэффициентом 7,00. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех английского клуба достигают уровня 1,38. Кроме того, аналитики уверены в том, что игра порадует зрителей большим количеством голов. На то, что в матче будет забито не менее двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,40.

ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в скандальном матче на последних секундах вырвал победы у "Десны" в Премьер-лиге.