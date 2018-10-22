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Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

2.5тЧитать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" считается явным аутсайдером поединка третьего тура Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Встреча состоится во вторник, 23 октября, на поле стадиона "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Манчестер Сити. Начало игры – в 22:00.

Ставки на победу "горняков" принимаются с коэффициентом 7,00. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех английского клуба достигают уровня 1,38. Кроме того, аналитики уверены в том, что игра порадует зрителей большим количеством голов. На то, что в матче будет забито не менее двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,40.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в скандальном матче на последних секундах вырвал победы у "Десны" в Премьер-лиге.

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Темы
Лига чемпионовШахтер - Манчестер Сити
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ФК Манчестер СитиФК Шахтер
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