"Шахтер" - "Манчестер Сити": онлайн видео голов

Донецкий "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартовал в самом престижном клубном футбольном турнире Европы. Поединок 1-го тура Лиги чемпионов проходит в Харькове на ОСК "Металлист".

Уже с первых минут гости владели безапелляционной инициативой и на 25-й минуте легко открыли счет. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.

"Шахтер" Украина – "Манчестер Сити" Англия 0:2

0:1 – 24 Марез

0:2 – 38 Гюндоган.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон, Тайсон, Алан Патрик, Степаненко, Марлос, Мораес.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Родри Эрнандес (29).

Отметим, что это пятая встреча между этими командами в Лиге чемпионов. Свой последний поединок "горняки" провели 8 ноября 2018-го, на знаменитом "Этихаде", проиграв со счетом 0:6.

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