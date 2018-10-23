Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на своем поле с английским "Манчестер Сити". Подопечные Паулу Фонсеки и Хосепа Гвардиолы встретятся на поле харьковского стадиона "Металлист" во вторник, 23 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Манчестер Сити". Начало игры – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Увидеть поединок можно будет благодаря трансляции на канале "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию из Харькова проведет российский вещатель "Матч! Футбол 2" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТЕР" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Явным фаворитом игры считается "Манчестер Сити". Ставки на победу англичан принимаются с коэффициентом 1,36.

Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех украинского клуба достигают уровня 7,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверено испанской бригаде арбитров во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут линейные рефери Хуан Юсте и Роберто дель Паломар.

Дополнительными ассистентами выступят Хуан Мартинес и Сантьяго Хайме. А роль четвертого досталась Теодоро Собрино.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

– На самом деле, мы не будем менять нашу схему. Мы потеряли два самых важных элемента нашей команды – Тайсона и Марлоса. Исмаили также под вопросом. Однако мы будем играть теми игроками, которые есть. Тактическая схема не изменится. У нас выйдет совершенно другая команда, чем в прошлом сезоне. Ушло много игроков. А для наших молодых игроков такой матч будет впервые. Это большой шанс.

Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

– Мы хорошо начали сезон. Даже там, где потеряли очки, смотрелись неплохо. В Лиге чемпионов у нас также все в порядке, за исключением разве что первых 45 минут с "Лионом". Ребята мотивированы, мы ежедневно следим за ними на каждой тренировке и делаем выводы.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Майкон, Степаненко – Нем, Алан Патрик, Фернандо – Мораес

"Манчестер Сити": Эдерсон – Стоунз, Компани, Ляпорт, Менди – Де Брюйне, Фернандиньо, Сильва – Стерлинг, Агуэро, Сане

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в скандальном матче Премьер-лиги обыграл "Десну".