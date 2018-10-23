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Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

4.1тЧитать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на своем поле с английским "Манчестер Сити". Подопечные Паулу Фонсеки и Хосепа Гвардиолы встретятся на поле харьковского стадиона "Металлист" во вторник, 23 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Манчестер Сити". Начало игры – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Увидеть поединок можно будет благодаря трансляции на канале "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

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Кроме того, трансляцию из Харькова проведет российский вещатель "Матч! Футбол 2" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТЕР" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Явным фаворитом игры считается "Манчестер Сити". Ставки на победу англичан принимаются с коэффициентом 1,36.

Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех украинского клуба достигают уровня 7,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверено испанской бригаде арбитров во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут линейные рефери Хуан Юсте и Роберто дель Паломар.

"Шахтер" – "Манчестер Сити": все подробности матча Лиги чемпионов

Дополнительными ассистентами выступят Хуан Мартинес и Сантьяго Хайме. А роль четвертого досталась Теодоро Собрино.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

– На самом деле, мы не будем менять нашу схему. Мы потеряли два самых важных элемента нашей команды – Тайсона и Марлоса. Исмаили также под вопросом. Однако мы будем играть теми игроками, которые есть. Тактическая схема не изменится. У нас выйдет совершенно другая команда, чем в прошлом сезоне. Ушло много игроков. А для наших молодых игроков такой матч будет впервые. Это большой шанс.

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Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

– Мы хорошо начали сезон. Даже там, где потеряли очки, смотрелись неплохо. В Лиге чемпионов у нас также все в порядке, за исключением разве что первых 45 минут с "Лионом". Ребята мотивированы, мы ежедневно следим за ними на каждой тренировке и делаем выводы.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Майкон, Степаненко – Нем, Алан Патрик, Фернандо – Мораес

"Манчестер Сити": Эдерсон – Стоунз, Компани, Ляпорт, Менди – Де Брюйне, Фернандиньо, Сильва – Стерлинг, Агуэро, Сане

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Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в скандальном матче Премьер-лиги обыграл "Десну".

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Темы
Лига чемпионовШахтер - Манчестер Сити
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ФК ШахтерФК Манчестер Сити
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