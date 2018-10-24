"Шахтер" - "Манчестер Сити": обзор матча

В третьем матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" разгромно уступил "Манчестер Сити". Без Тайсона и Марлоса "горняки" не сумели дать достойный отпор чемпиону Англии.

Украинская команда хорошо начала играть в обороне, однако их слаженных действий хватило до 30 минуты, когда Давид Силва невероятным ударом открыл счет в матче. Пока "горняки" оправлялись от пропущенного мяча, "Манчестер Сити" удвоил свое преимущество. После розыгрыша стандарта Лапорт расписался в воротах Пятова.

"Шахтеру" так и не удалось забить гол престижа, зато "горожане" довели счет до разгромного: вышедший на замену Бернарду Силва поставил голевую точку в противостоянии.

"Шахтер" (Украина) – "Манчестер Сити" (Англия) 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 30 Сильва, 0:2 – 35 Лапорт, 0:3 – 70 Бернарду Силва.

"Шахтер" – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Коваленко (Алан Патрик, 62), Майкон, Веллингтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентиньо, 84), Мораес.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Отаменди, Лапорт, Менди, Стоунз (Уокер, 80), Сильва, Фернандиньо, Марез, де Брюйне (Бернарду Силва, 69), Стерлинг, Габриэл Жезус (Фоден, 87).

Предупреждения: Кривцов (87), Отаменди (90).

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