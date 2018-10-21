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Где смотреть Шахтер - Манчестер Сити: расписание трансляций Лиги чемпионов

4.5тЧитать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов сыграет дома с английским "Манчестер Сити". Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" пройдет во вторник, 23 октября.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Манчестер Сити. Начало встречи в 22:00.

Шахтер - Манчестер Сити

Шахтер - Манчестер Сити

Поклонники футбола, которые не попадут на стадион, смогут поддержать команду Паулу Фонсеки у экранов ТВ. В прямом эфире игру "оранжево-черных" против чемпиона английской Премьер-лиги покажет украинский телеканал "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 1".

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В записи матч будет доступен 24 октября на канале "Футбол 2" в 08:15 и на канале "Матч! Футбол 3" в 00:05.

Напомним, что игры первых двух туров завершились для "горняков" вничью. В первом туре с немецким "Хоффенхаймом" (2:2), а во втором - с французским "Лионом" (2:2).

Читайте все новости по теме "Шахтер - Манчестер Сити" на OBOZREVATEL.

Темы
Шахтер - Манчестер СитиЛига чемпионов
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ФК Манчестер СитиФК Шахтер
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