Где смотреть Шахтер - Манчестер Сити: расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов сыграет дома с английским "Манчестер Сити". Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" пройдет во вторник, 23 октября.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Манчестер Сити. Начало встречи в 22:00.

Шахтер - Манчестер Сити

Поклонники футбола, которые не попадут на стадион, смогут поддержать команду Паулу Фонсеки у экранов ТВ. В прямом эфире игру "оранжево-черных" против чемпиона английской Премьер-лиги покажет украинский телеканал "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 1".

В записи матч будет доступен 24 октября на канале "Футбол 2" в 08:15 и на канале "Матч! Футбол 3" в 00:05.

Напомним, что игры первых двух туров завершились для "горняков" вничью. В первом туре с немецким "Хоффенхаймом" (2:2), а во втором - с французским "Лионом" (2:2).