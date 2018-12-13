"Шахтер" – "Лион": обзор матча

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" на НСК "Олимпийский" 1:1. Такой результат позволил "горнякам" выйти в плей-офф второго по значимости клубного европейского турнира – Лиги Европы.

Несмотря на то, что в дебюте встречи гости из Франции создали несколько опасных моментов, заставляя вратаря дончан Андрея Пятова вступать в игру, именно "Шахтер" вышел вперед. В средине первого тайма Исмаили в штрафной соперника нашел точным пасом Жуниора Мораеса, который с нескольких метров положил снаряд в сетку.

ФК Шахтер

Погодные условия не позволяли обеим командам показать свой лучший футбол. "Шахтер" неплохо держал преимущество, но, как и в первом матче соперников во Франции, "Лион" сумел сравнять счет. Точный удар Фекира похоронил надежды команды Паулу Фонсеки на выход в плей-офф Лиги чемпионов. И несмотря на то, что у украинской команды было достаточно времени, чтобы вновь выйти вперед, "горнякам" так и не удалось зацепиться за победу в этом противостоянии.

Вашему вниманию самые интересные моменты матча на НСК "Олимпийский".

"Шахтер" Украина – "Лион" Франция 1:1 Голы: 1:0 – 22 Мораес, 1:1 – 65 Фекир.

"Шахтер" – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Хочолава (Бутко, 46), Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.

"Лион" – Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Фекир, Тузар, Траоре (Ндомбеле, 72), Ауар, Депай, Тете.

Предупреждения: Марсал (8), Фекир (68).

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