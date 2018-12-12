"Шахтер" упустил победу и вылетел из Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в шестом туре Лиги чемпионов в среду, 12 декабря, упустил победу над французским "Лионом", не смог выйти в плей-офф турнира и вылетел в Лигу Европы. Поединок на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лион".

Поединок из-за военного положения в Украине был перенесен УЕФА из Харькова в Киев. что однако не помешало донецким футболистам собрать приличную зрительскую поддержку на трибунах, даже несмотря на жуткий снегопад. Некоторые фанаты устроили акцию протеста, разместив баннер "Шахтер", вам тут не рады", но учитывая заполненные трибуны, она выглядела достаточно смешно.

Первые минуты прошли в позиционной борьбе, где инициативой владели донецкие футболисты - они перекатывали мяч в центре поля без особого продвижения к воротам Антони Лопеша. "Лион" огрызнулся опасной контратакой - Фекир обыграл соперника на фланге и с линии штрафной попытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но тот прошел в сантиметрах от штанги.

Шахтер - Лион ФК Шахтер

Шахтер - Лион ФК Шахтер

До половины тайма обе команды подолгу разыгрывали круглого возле центрального круга, при этом не создавая ничего острого. Такая игровая тишина едва не закончилась голом для "Шахтера", когда ювелирный пас нашел Траоре, выскочившего из-за спины Степаненко и лишь фантастический сейв Пятова спас команду.

Шахтер - Лион ФК Шахтер

Этот момент разбудил "горняков" и в следующей атаке они первым же ударом по воротам открыли счет. Исмаили прострелил прямо в ноги Мораесу, где бразилец на технике точно пробил в дальний нижний угол - 1:0.

Игра заметно оживилась. Все активнее себя проявляли именно французы, мощно прессингуя украинских игроков, и заставляя их ошибаться. Лишь неточность Траоре не позволяла гостям сравнять счет.

Шахтер - Лион ФК Шахтер

В концовке тайма "Лион" серьезно добавил в скорости, подопечных Фонсеки прижали к воротам и Пятов отпахивал по полной, раз за разом спасая "Шахтер".

После перерывы рисунок встречи не поменялся. "Лион" доминировал под непрекращающимся снегом, но футболисты из Донецка все чаще огрызались острыми контратаками.

У защиты "Шахтера" постепенно иссякал запас прочности. "Лион" раз за разом наносил опасные удары и несколько раз был очень близок к забитому голу, который случился на 65 минуте.

Депай принял мяч в штрафной, придержал, отдал в центр на Фекира, которий через двоих защитников смог точным обводящим ударом попасть в дальний угол - 1:1.

Шахтер - Лион

"Шахтеру" необходимо было идти вперед, но команда за оставшееся время так и не смогла создать ничего существенного у чужих ворот.

Шахтер - Лион ФК Шахтер

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 17 декабря. Начало в 14:00 по киевскому времени.

"Шахтер" Украина – "Лион" Франция 1:1 Голы: 1:0 – 22 Мораес, 1:1 – 65 Фекир.

Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Хочолава (Бутко, 46), Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Фекир, Тузар, Траоре (Ндомбеле, 72), Ауар, Депай, Тете.

Предупреждения: Марсал (8), Фекир (68).

Отметим, что матч 5-го тура против "Хоффенхайма" завершился драматичной победой "Шахтера", которая позволила нашей команде сохранить отличные шансы на плей-офф ЛЧ.

Игры первых двух туров завершились для "горняков" вничью (в первом туре с "Хоффенхаймом" (2:2), во втором — с французским "Лионом" (2:2). В третьем и четвертом турах украинские футболисты из Донецка потерпели разгромные поражения от "Манчестер Сити":0:3 в Харьковеи0:6 в Манчестере.