"Шахтер" минимально победил "Колос" в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл "Колос" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области.

Встреча на пустом НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:0.

Первый тайм прошел в атаках номинальных гостей, которые владели инициативой, но до гола довести дело не могли. "Горняки" плохо распоряжались мячом в последней трети поля, что приводило к постоянным ответным контратакам.

У чемпиона ничего не получалось впереди, и команды ушли на перерыв при счете 0:0.

В перерыве Луиш Каштру нашел необходимые слова для своих подопечных и уже на 4-й минуте второго тайма Мораес забил гол. Марлос классно отрезал защитников передачей, а украинский бразилец "черпачком" переправил мяч в ворота.

На 70-й минуте в Киеве пошел сильный дождь, который серьезно осложнил работу футболистам. Скорости в матче существенно упали, а счет больше не изменился.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в центральном матче 26-го тура УПЛ столичное "Динамо" добыло волевую победу над "Зарей". Поединок прошел в Запорожье и был прерван из-за сильной грозы. Итоговый счет встречи 3:1 пользу гостей.