"Шахтер" минимально победил "Колос" в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл "Колос" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области.

Встреча на пустом НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:0.

Первый тайм прошел в атаках номинальных гостей, которые владели инициативой, но до гола довести дело не могли. "Горняки" плохо распоряжались мячом в последней трети поля, что приводило к постоянным ответным контратакам.

У чемпиона ничего не получалось впереди, и команды ушли на перерыв при счете 0:0.

В перерыве Луиш Каштру нашел необходимые слова для своих подопечных и уже на 4-й минуте второго тайма Мораес забил гол. Марлос классно отрезал защитников передачей, а украинский бразилец "черпачком" переправил мяч в ворота.

На 70-й минуте в Киеве пошел сильный дождь, который серьезно осложнил работу футболистам. Скорости в матче существенно упали, а счет больше не изменился.

"Колос" – "Шахтер" 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – 48 Мораес.

Колос – Волынец, Гавриш, Ефремов, Емец, Богданов, Петров, Ильин (Данфа, 75), Смирный (Костышин, 75), Милько, Вильхьяльмссон (Морозко, 52), Лысенко (Антюх, 61).

Шахтер – Трубин, Додо, Матвиенко, Кривцов, Сиприано (Болбат, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61), Степаненко, Алан Патрик (Тете, 84), Марлос (Коваленко, 78), Мораес (Фернандо Педро, 78).

Предупреждения: Ильин (56), Алан Патрик (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в центральном матче 26-го тура УПЛ столичное "Динамо" добыло волевую победу над "Зарей". Поединок прошел в Запорожье и был прерван из-за сильной грозы. Итоговый счет встречи 3:1 пользу гостей.