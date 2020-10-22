"Шахтер" – "Интер": стало известно о решении Минздрава по болельщикам

Михаил Морозов Футбол 12:35, 22.10.2020

Министерство здравоохранения Украины разрешило "Шахтеру" провести домашний матч второго тура Лиги чемпионов против "Интера" со зрителями.

Как сообщается на официальном сайте "горняков", донецкий клуб может заполнить трибуны НСК "Олимпийский", на котором состоится поединок, на 15% от его общей вместимости. Вскоре станет известна информация о билетах и другие подробности.

"По результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер"", – цитирует сайт "горняков" текст письма.

Напомним, что матч "оранжево-черных" против итальянской команды состоится во вторник. 27 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" одержал сенсационную победу над мадридским "Реалом".

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