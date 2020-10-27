"Шахтер" – "Интер": смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов встретится на своем поле с миланским "Интером".

Встреча пройдет во вторник, 27 октября, на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Интер. Начало игры – в 19:55.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ИНТЕР

Увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, матч покажет видеосервис Megogo, а также российский вещатель "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ИНТЕР

Фаворитом противостояния считается итальянская команда, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,80.

Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 4,20.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать игру доверили бригаде арбитров из Болгарии, которую возглавляет Георгий Кабаков.

Ему будут помогать лайнсмены Мартин Маргаритов и Диян Валков. Роль четвертого судьи исполнит Волен Чинков. Также на игре будет работать система видеопомощи арбитрам, за которой будет следить немец Феликс Цвайер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Матвиенко и Пятов заявлены на матч. Что касается разгромного поражения два месяца назад в полуфинале Лиги Европы, та ситуация доказала мне то, что я уже знал о футболе. В этом виде спорта все происходит внезапно. Никогда нельзя знать наверняка, что результат матча предрешен, и мы уже победили. Я не говорю, что мы контролировали ход той встречи, но к перерыву наше отставание в счете было минимальным. У "Интера" были моменты, один из которых удалось реализовать, чего нельзя сказать про нас.

Антонио Конте, главный тренер "Интера":

– Считаю, в августе мы провели практически идеальный матч. Такой сложно будет повторить. Мы знаем, что "Шахтер" – очень сильная команда. Три гола в ворота "Реала" абсолютно не случайны. Мы хорошо подготовились к матчу. Надеюсь, сможем на поле показать все наши заготовки. Мы знаем, что "Шахтер" занимает достойное место в европейском футболе. Одна из сильных сторон клуба – они постоянно находят сильных игроков. Это тенденция.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко – Маркос Антонио, Марлос, Майкон – Тете, Дентиньо, Соломон

"Интер": Ханданович – Д'Амброзио, де Врей, Бастони – Хакими, Барелла, Видаль, Дармиан – Эриксен – Мартинес, Лукаку

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Донецкий "Шахтер" после победы над "Реалом" возглавляет группу В. "Интер" и "Боруссия" из Менхенгладбаха делят 2-3 место с одним очком в активе.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды трижды встречались друг с другом. "Интер" выиграл два матча, а еще одна встреча завершилась вничью. Разница мячей 8-1 в пользу итальянского клуба.

В последний раз играли между собой 17 августа в полуфинале Лиги Европы, где итальянцы разгромили чемпионов Украины 5:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру сделал резкое заявление о коронавирусе.