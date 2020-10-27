"Шахтер" – "Интер": анонс и прогноз на матч

27 октября "Шахтер" вновь сыграет с "Интером". Не так давно команды встречались в полуфинале Лиги Европы и вот теперь жребий свел их уже в групповом раунде Лиги чемпионов. Напомним, в прошлый раз игра завершилась досадным поражением "Шахтера" (0:5) и теперь горняки настроены на то, чтобы взять реванш. В том, что команде Луиша Каштру это под силу сомневаться не приходиться, особенно если вспомнить гостевую победу над "Реалом" - 3:2. Кстати, аналитики Parimatch, титульного партнера "Шахтера", прогнозируют, что и эта игра будет результативной. 63% на то, что мы увидим не меньше трех голов.

"Интер", напомним, стартовал в Лиге чемпионов с ничьей. Итальянцы первыми пропустили, вышли вперед, но вновь пропустили и сыграли с "Боруссией" М 2:2. А до этого команда в чемпионате проиграла миланское дерби (1:2) и увезла ничью из Рима (1:1 с "Лацио"). В прошлом же туре "Интер" взял вверх над "Дженоа" - 2:0. В Серии А "Интер" пока скромно идет на 4-м место.

"Шахтер" сейчас 3-й в Премьер-лиге. В прошедшем туре команда потеряла очки, сыграв вничью с "Ворсклой" - 1:1. Возможно, футболисты не успели восстановиться после игры в Мадриде. Что, впрочем, неудивительно, сдвинутый график матчей этой осенью очень плотный.

"Шахтер" - "Интер" Прогноз: Обе команды забьют. Коэффициент: 1,57

Несмотря на итоговые результаты, обе команды не привыкли уходить с поля без забитых мячей. Голевая серия "Шахтера" - 9 матчей, "Интера" - 13 матчей. Болельщики этих команд всегда могут рассчитывать на то, что игра не будет сухой. Скорее всего, не станет исключением и эта встреча.

"Шахтер" - "Интер" Прогноз: "Интер" не забьет в первом тайме. Коэффициент: 2,28

"Интер" будет в статусе гостя и, вероятно, сначала попытается присмотреться к "Шахтеру", который уже явно не тот, каким был в августе во время полуфинала Лиги Европы. Итальянцы сейчас вообще не часто забивают до перерыва, в том числе и в двух предыдущих матчах. Можно ожидать, что и в этот раз первый тайм будет сухим для нападения "Интера".

"Шахтер" - "Интер" Прогноз: "Шахтер" забьет в первом тайме. Коэффициент: 2,44

"Шахтер" в последнее время очень активен в первом тайме. Чего только стоят три гола "Реалу" до перерыва. Горняки не ждут, пока соперник устанет или расслабиться, команда Луиша Каштру с первых минут старается навязать оппоненту свои правила. Это у "Шахтера" получается неплохо и заканчивается, как правило, результативной игрой.