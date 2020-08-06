"Шахтер" и "Динамо" вошли в список лучших команд в истории Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в список лучших команд в истории Лиги чемпионов, которая началась в 1992 году после переименования турнира.
Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг из 25 команд, которые наиболее успешно проявили себя в матчах главного европейского клубного соревнования. "Динамо" заняло 25-е место, набрав 117 очков в 110 матчах, а "Шахтер" оказался на 24-й позиции со 118 очками в 93 поединках.
Десятка лучших команд в истории Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
1. "Реал" – 528 очков, 266 матчей, разница забитых и пропущенных голов +275;
2. "Барселона" – 512, 255, +266;
3. "Бавария" – 470, 248, +226;
4. "Манчестер Юнайтед" – 410, 223, +164;
5. "Ювентус" – 343, 197, +110;
6. "Арсенал" – 290, 177, +76;
7. "Челси" – 287, 163, +123;
8. "Порту" – 286, 188, +33;
9. "Милан" – 271, 165, +73;
10. "Ливерпуль" – 209, 122, +87;
…
24. "Шахтер" – 118, 93, -23;
25. "Динамо" – 117, 110, -30.
Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" также вошли в двадцатку лучших клубов Европы.