"Шахтер" и "Динамо" вошли в список лучших команд в истории Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в список лучших команд в истории Лиги чемпионов, которая началась в 1992 году после переименования турнира.

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг из 25 команд, которые наиболее успешно проявили себя в матчах главного европейского клубного соревнования. "Динамо" заняло 25-е место, набрав 117 очков в 110 матчах, а "Шахтер" оказался на 24-й позиции со 118 очками в 93 поединках.

Десятка лучших команд в истории Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

1. "Реал" – 528 очков, 266 матчей, разница забитых и пропущенных голов +275;

2. "Барселона" – 512, 255, +266;

3. "Бавария" – 470, 248, +226;

4. "Манчестер Юнайтед" – 410, 223, +164;

5. "Ювентус" – 343, 197, +110;

6. "Арсенал" – 290, 177, +76;

7. "Челси" – 287, 163, +123;

8. "Порту" – 286, 188, +33;

9. "Милан" – 271, 165, +73;

10. "Ливерпуль" – 209, 122, +87;

…

24. "Шахтер" – 118, 93, -23;

25. "Динамо" – 117, 110, -30.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" также вошли в двадцатку лучших клубов Европы.