"Шахтер" и "Динамо" победно завершили сезон в УПЛ

Матчами 32-го тура "Александрия" - "Динамо" (0:2) и "Львов" - "Шахтер" (0:3) завершился 28-й чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге.

Для всех четырех команд эти поединки не имели турнирного значение. Киевляне, финишировавшие вторыми, с первых минут столкнулись с непроходимой обороной соперника. "Динамо" никак не могло наладить комбинационные действия, из-за чего часто демонстрировало много сумбура в атаке.

Несмотря на такую игру на 21-минуте гости открыли счет. Де Пена сделал навес в штрафную, Русин перевел головой на дальнюю штангу, где Цыганков в одиночестве переправил мяч в ворота.

Эмоции в игре часто превалировали над техникой, и Юрий Можаровский за 10 минут показал четыре желтые карточки, оставив "Динамо" в меньшинстве.

На 32-й минуте Алибеков, получив второй "горчичник", отправился досматривать матч с трибун.

После перерыва обе команды имели отличные шансы на гол, но удачливее сыграли "бело-синие".

На 70-й минуте Беседин принял мяч, обыграл защитника, отдал на Цыганкова, который у штрафной убрал Бехала и точно пробил в дальний угол низом.

"Александрия" – "Динамо" 0:2

Голы: 0:1 – 21 Цыганков, 0:2 – 69 Цыганков.

Александрия – Панькив, Пашаев, Бухал, Бабогло, Лучкевич, Запорожан (Дедечко, 65), Ковалец (Пономарь, 74), Банада, Протасов, Задерака (Шастал, 70), Ситало.

Динамо – Бущан, Шабанов, Бурда, Миколенко, Кендзера (Шапаренко, 27), де Пена, Шепелев, Цыганков, Алибеков, Русин (Кравченко, 35), Беседин (Дуэлунд, 88).

Предупреждения: Запорожан (20), Алибеков (24), Бабогло (26), Пономарь (85).

Удаление: Алибеков (32).

В параллельном поединке "Шахтер" минимально переиграл в гостях "Львов". "Горняки", которые играли без уже отдыхающих Пятова, Исмаили, Тайсона и Мораеса, полностью доминировали на поле, но первые 45 минут так и не смогли распечатать ворота Сарнавского.

Судьбу встречи решил гол Дентиньо на 65-й минуте. Коваленко нашел в штрафной Соломона, Манор прострелил в центр, куда набежал Дентиньо и отправил мяч в сетку.

После этого хозяева "поплыли" и пропустили еще дважды. Точными "выстрелами" отметились Степаненко и Матвиенко.

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

Львов - Шахтер ФК Шахтер

"Львов" – "Шахтер" 0:3

Голы: 0:1 – 65 Дентиньо, 0:2 – 78 Степаненко, 0:3 – 85 Матвиенко.

Львов – Сарнавский, Приймак, Адамюк, Висенте, Мартан, Пентелейчук (Химчак, 46), Липе, Педро Витор, Рожерио Шина (Иваночко, 80), Бруно Дуарте, Алваро (Брама, 87).

Шахтер – Кудрик, Матвиенко, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Дентиньо, Коваленко, Фернандо Педро (Тете, 70), Маркос Антонио, Сиприано (Степаненко, 61), Соломон (Марлос, 76).

Предупреждения: Педро Витор (42), Маркос Антонио (50), Мартан (61), Степаненко (73).

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич 31 мая покинет свой пост. Президент "бело-синих" Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного специалиста, которым станет испанец Рауль Рианчо.

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