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27 декабря • обновлено в 18:56
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"Шахтер" и "Динамо" показали лучшие голы 2019 года - видео

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Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" представили лучшие голы команд в 2019 году.

"Динамо" разместило ролик, в котором представило топ-10 голов года, распределив их по местам. При этом клуб уточнил, что из-за ограничения телеправ в рейтинг не смогли включить мячи, забитые в еврокубках и в некоторых выездных матчах УПЛ.

Лучшим голом "Динамо" стал мяч Сергея Сидорчука в матче 1/8 финала с "Шахтером": хавбек "бело-синих" поразил ворота Андрея Пятова невероятным дальним ударом.

"Шахтер" представил 16 голов, забитых командой в 2019 году, и предложил болельщикам самим выбрать лучшего, устроив целый "турнир": вначале поклонники "оранжево-черных" выберут 8 лучших голов из 16-ти, затем 4 из 8, после этого – 2 из 4, и, наконец, победителя.

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"Шахтер" и "Динамо" показали лучшие голы 2019 года - видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили магический гол экс-динамовца Милоша Нинковича, который сотворил шедевр.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Сергей Сидорчук
Место
Украина
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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