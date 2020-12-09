"Шахтер" хочет подписать бразильца за 30 млн евро

Максим Иншаков Футбол 21:28, 9.12.2020 Обновлено: 21:35, 9.12.2020

Донецкий "Шахтер" хочет подписать 18-летнего полузащитника "Палмейраса" Габриэля Верона, сообщает Goal.

Украинский клуб, внимательно следивший за молодым нападающим "Палмейраса" с начала года, решил перейти к более активной фазе, и запросил информацию о трансфере хавбека.

Бразильский клуб готов продать футболиста за 30 млн евро. Сумма отступных при этом составляет 60 млн евро.

Верон выступает в составе бронзового чемпиона Бразилии с 2017 года. За это время провел 18 матчей, в которых забил 5 голов. По данным авторитетного портала Transfermarket трансферная стоимость футболиста составляет 25 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в зимнее межсезонье сделает предложение бразильскому полузащитнику "Галатасарая" Маркао.

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