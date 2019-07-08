"Шахтер" добыл разгромную победу на сборах в Австрии

Донецкий "Шахтер" провел третий контрольній матч на сборах в Австрии. На этот раз чемпионы Украины разгромили сербский "Пролетер" со счетом 3:0.

Подопечные Луиша Каштру провели игру экспериментальным составом - так, место в воротах занял молодой страж ворот Трубин, которого затем заменил еще один голкипер "на перспективу" Пузанков. Изменения коснулись и других линий.

ФК "Шахтер"

Отметим, что все голы были забиты после перерыва - дважды отличились украинские игроки (Бутко и Коваленко) и один мяч на счету бразильского легионера "оранжево-черных" (Алан Патрик).

"Шахтер" – "Пролетер" (Сербия) – 3:0

Голы: Бутко (63), Патрик (69), Коваленко (82)

"Шахтер": Трубин (Пузанков, 73) – Сиприано, Матвиенко, Бондарь, Бутко – Пихаленок (Танковский, 72) – Фернандо (Додо, 64), Патрик, Коваленко, Соломон – Бланко Лещук (Сикан, 60).

Предлагаем ознакомиться с видеообзором матча "Шахтер" - "Пролетер", подготовленным пресс-службой украинского клуба.

8 июля в 19.00 "Шахтер" проведет второй спарринг за день – против "Вольфсберга".

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тренер "Шахтера" сделал заявление про "Донбасс Арену".

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