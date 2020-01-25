"Шахтер" добыл первую победу в году

Донецкий "Шахтер" в первому товарищеский матч на тренировочном сборе в турецком Белеке обыграл "Лех", который после 20 туров идет 5-м в чемпионата Польши.

Единственный гол на 50-й минуте забил Сергей Кривцов.

"Шахтер" — "Лех" – 1:0

Гол: Кривцов (50)

"Шахтер": Пятов (Трубин, 68), Исмаили (Сиприано, 61), Матвиенко (Хочолава, 61), Кривцов (Муравский, 76), Болбат (Кирюханцов, 68), Степаненко, Патрик (Бондаренко, 61), Тайсон (Коноплянка, 46), Марлос (Вакула, 68), Тете (Коваленко, 46), Мораес (Фернандо, 46, Сикан, 82)

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Нем, Мудрик

Свой следующий поединок подопечные Каштру проведут 26 января. В 16:30 начнется матч против сербской "Войводины".

Шахтер - Лех (с) ФК Шахтер

Шахтер - Лех (с) ФК Шахтер

Шахтер - Лех (с) ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белеке свои сборы проводит и киевское "Динамо". Накануне вице-чемпионы Украины потерпели нелепое поражение от хорватского "Хайдука", пропустив на последней минуте.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!