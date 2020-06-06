"Шахтер" в результативном матче обыграл "Десну" в УПЛ

Донецкий "Шахтер" добыл непростую победу над черниговской "Десной" в 25-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Поединок прошел на поле столичного НСК "Олимпийского" при пустых трибунах и завершился со счетом 3:2.

Уже на 4-й минуте подопечные Каштру открыли счет в матче. Кривцов нашел пасом рывок Додо по флангу, тот прострелил в центр штрафной, где неприкрытый Фернандо в касание положил мяч точно в дальний нижний угол.

Номинальные хозяева продолжили прессинговать и спустя 20 минут заработали одиннадцатиметровый, однако Марлос не смог переиграть Паста.

Все тот же Марлос спустя минуту смог забить с игры. Бразильский украинец обыгрался с Аланом Патриком, вошел в штрафную, накрутил соперников и покатил низом.

На 32-й минуте "Десна" забила исторический мяч. Матвиенко сыграл в своей штрафной рукой и Фаворов ударом с пенальти вписал свое имя в историю, как автор первого гола "Десны" в ворота "Шахтера" в УПЛ.

После перерыва повторился сценарий первого тайма, когда уже на старте "Десна" пропустила гол. После этого "Шахтер" перешел в экономный режим и позволил "Десне" за 2 минуты до финального свистка сократить разрыв.

"Шахтер" – "Десна" 3:2 (2:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 4 Фернандо Педро, 2:0 – 25 Марлос, 2:1 – 32, пенальти Фаворов, 3:1 – 51 Марлос, 3:2 – 88 Будковский.

Шахтер – Трубин, Исмаили, Кривцов, Додо, Матвиенко, Фернандо Педро (Мораес, 79), Марлос (Соломон, 74), Тайсон (Тете, 74), Степаненко (Пихаленок, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59).

Десна – Паст, Тамм (Картушов, 66), Фаворов, Имереков, Домбровский (Ермаков, 74), Калитвинцев, Мостовой, Кузик (Будковский, 74), Огиря, Тотовицкий (Гитченко, 46), Филиппов (Хлебас, 86).

Предупреждения: Домбровский (28), Матвиенко (31), Калитвинцев (82), Будковский (84), Маркос Антонио (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" в 24-м туре УПЛ обыграли киевское "Динамо". Первый поединок после карантина состоялся в Киеве 31 мая на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 3:1.