"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

"Шахтер" без проблем разобрался с "Арсеналом-Киев". Полурезервным составом "горняки" одолели столичную команду 0:3.

Несмотря на то, что "Шахтер" контролировал поединок со стартовых минут, первый опасный момент возник именно у ворот Пятова. После невероятной контратаки "канониров" вратарь "горняков" вынужден был вступить игру и перевести мяч на угловой. Это был, пожалуй, один из тех редких моментов, когда "Арсенал" переходил центральную линию. "Шахтер" пристреливался по воротам киевлян, ища прорехи в защите. "Канониры" продемонстрировали невероятную самоотдачу в обороне, но не сумели продержаться до свистка на перерыв. На последней минуте основного времени мощный дальний удар Алана Патрика в нижний угол ворот "Арсенала" вывел дончан вперед.

В начале второго тайма горняки удвоили свое преимущество. Исмаили отдал роскошную передачу на Болбата, который с нескольких метров расстрелял ворота Ситало.

Киевляне, которым нужно было отыгрываться, смирились с происходящим и даже не могли зацепиться за мяч. А тем временем "Шахтер" довел счет до разгромного. Дмитрий Зозуля сыграл в ногу Виктору Коваленко в своей штрафной и сам игрок сборной Украины реализовал 11-метровый удар пробив в правый угол. Ситало верно угадал направление полета мяча, но отразить удар не сумел.

Даже владея более чем комфортным преимуществом "Шахтер" продолжал атаковать и контролировать ход поединка. "Арсенал" тем временем создал лишь несколько полумоментов у ворот Пятова. Помня о кубковом поединке на следующей неделе, горняки спокойно доиграли поединок до финального свистка и записали в свой актив очередные три очка.

Уже через неделю "горнякам" предстоит суперпринципиальный матч против киевского "Динамо" в Киеве. Этот поединок может решить судьбу лидерства УПЛ, так как отрыв "Шахтера" составляет пять очков, но у киевлян есть еще игра в запасе.

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

"Арсенал-Киев" – "Шахтер" 0:3

Голы: 0:1 – 45 Алан Патрик, 0:2 – 55 Болбат, 0:3 – 63, пенальти Коваленко.

"Арсенал-Киев" – Ситало, Осман, Зозуля, Насонов, Домбровский, Вакулко (Стрижак, 75), Евтоски (Фещук, 46), Ермаченко, Майданевич, Акулинин, Баланюк (Карась, 46).

"Шахтер" – Пятов, Хочолава, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Тотовицкий, Майкон, Болбат (Фернандо Педро, 72), Коваленко, Веллингтон Нем (Дентиньо, 59), Алан Патрик (Сиприано, 66).

Предупреждения: Евтоски (40), Осман (45), Хочолава (59), Зозуля (63), Майданевич (66).

Как сообщал OBOZREVATEL, во время прогулки в Киеве с игроками "Шахтера" произошел "интересный инцидент".