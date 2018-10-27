МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

4.5тЧитать материал на украинском

"Шахтер" без проблем разобрался с "Арсеналом-Киев". Полурезервным составом "горняки" одолели столичную команду 0:3.

Несмотря на то, что "Шахтер" контролировал поединок со стартовых минут, первый опасный момент возник именно у ворот Пятова. После невероятной контратаки "канониров" вратарь "горняков" вынужден был вступить игру и перевести мяч на угловой. Это был, пожалуй, один из тех редких моментов, когда "Арсенал" переходил центральную линию. "Шахтер" пристреливался по воротам киевлян, ища прорехи в защите. "Канониры" продемонстрировали невероятную самоотдачу в обороне, но не сумели продержаться до свистка на перерыв. На последней минуте основного времени мощный дальний удар Алана Патрика в нижний угол ворот "Арсенала" вывел дончан вперед.

Новости
Впечатляет: стала известна сумма призовых "Шахтера" в Лиге чемпионов

В начале второго тайма горняки удвоили свое преимущество. Исмаили отдал роскошную передачу на Болбата, который с нескольких метров расстрелял ворота Ситало.

Киевляне, которым нужно было отыгрываться, смирились с происходящим и даже не могли зацепиться за мяч. А тем временем "Шахтер" довел счет до разгромного. Дмитрий Зозуля сыграл в ногу Виктору Коваленко в своей штрафной и сам игрок сборной Украины реализовал 11-метровый удар пробив в правый угол. Ситало верно угадал направление полета мяча, но отразить удар не сумел.

Новости
"Шахтер" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Даже владея более чем комфортным преимуществом "Шахтер" продолжал атаковать и контролировать ход поединка. "Арсенал" тем временем создал лишь несколько полумоментов у ворот Пятова. Помня о кубковом поединке на следующей неделе, горняки спокойно доиграли поединок до финального свистка и записали в свой актив очередные три очка.

Уже через неделю "горнякам" предстоит суперпринципиальный матч против киевского "Динамо" в Киеве. Этот поединок может решить судьбу лидерства УПЛ, так как отрыв "Шахтера" составляет пять очков, но у киевлян есть еще игра в запасе.

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Шахтер" добыл легкую победу в Киеве

ФК Шахтер

"Арсенал-Киев" – "Шахтер" 0:3
Голы: 0:1 – 45 Алан Патрик, 0:2 – 55 Болбат, 0:3 – 63, пенальти Коваленко.
"Арсенал-Киев" – Ситало, Осман, Зозуля, Насонов, Домбровский, Вакулко (Стрижак, 75), Евтоски (Фещук, 46), Ермаченко, Майданевич, Акулинин, Баланюк (Карась, 46).
"Шахтер" – Пятов, Хочолава, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Тотовицкий, Майкон, Болбат (Фернандо Педро, 72), Коваленко, Веллингтон Нем (Дентиньо, 59), Алан Патрик (Сиприано, 66).
Предупреждения: Евтоски (40), Осман (45), Хочолава (59), Зозуля (63), Майданевич (66).

Как сообщал OBOZREVATEL, во время прогулки в Киеве с игроками "Шахтера" произошел "интересный инцидент".

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Объекты
ФК ШахтерФК Арсенал Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги