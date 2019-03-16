"Шахтер" добыл легкую победу над "Зарей"

Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в выездном матче чемпионата Украины. Поединок в Запорожье на "Славутич-Арене" завершился со счетом 0:1.

"Горняки" контролировали игру, правда, луганчанам удавалось грамотно обороняться против чемпиона Украины. Подопечных Юрия Вернидуба "хватило" всего лишь на полтайма. Дончане провели отличный рейд на ворота "Зари", Болбат, оставшись на фланге без опеки, сбросил мяч на дальнюю штангу, где Мораес поймал мяч на ногу и с метра расстрелял ворота соперника.

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Заря - Шахтер ФК Шахтер

У "Зари", которой нужно было отыгрывать пропущенный мяч, в атаке ничего не получалось. В итоге на перерыв хозяева уходили с минимальным отставанием.

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Во втором тайме у "Шахтера" были возможности для того, чтобы сделать счет более комфортным, однако мяч из пустых ворот после удара Мораеса выбил защитник луганчан, а Фелипе не позволил Виктору Коваленко отметиться в своих владениях.

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Заря - Шахтер ФК Шахтер

"Заря" пыталась прессинговать соперника и найти шансы для взятия ворот соперника, однако с этой задачей справиться не сумела.

Заря - Шахтер ФК Шахтер

Заря - Шахтер ФК Шахтер

"Заря" – "Шахтер" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 25 Мораес.

"Заря" – Луис Филиппе, Тымчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Громов (Леднев, 76), Арвеладзе, Силас, Кабаев (Лунев, 67), Караваев, Хомченовский (Будковский, 46).

"Шахтер" – Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Марлос (Соломон, 90), Алан Патрик (Малышев, 84), Коваленко, Мораес (Тотовицкий, 90).

Предупреждения: Чеберко (10), Мораес (19), Марлос (35), Литвин (59), Тайсон (70), Лунев (77), Кривцов (81), Вернидуб (85).

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