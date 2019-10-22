Шахтер - Динамо Загреб: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов наступает пора спаренных матчей, и "Шахтеру" выпало провести "спарки" против хорватского "Динамо" Загреб. Первый поединок в группе команды сыграют 22 октября в Харькове.

Если накануне старта турнира хорваты в целом выглядели аутсайдерами, то за два тура существенно изменили отношение к себе, особенно после разгромного старта ЛЧ в матче с "Аталантой" (4:1). "Динамо" вполне готово бороться за путевку в плей-офф, и сейчас уступает "Горнякам" вторую позицию турнирной таблицы только по дополнительным показателям.

Марлос (порев центреине) является одним из лидеров "Шахтера" в этом сезоне shakhtar.com

"Шахтер" после сенсационной гостевой победы над "Аталантой" готовится принимать "Динамо" в отличном расположении духа и сил, не имея проблем с составом и игрой. Команда Луиша Каштру уже стабилизировалась и все больше повышает уровень игры, в УПЛ демонстрируя отличные результаты. Да и матч с "Аталантой" показал, что нынешний "Шахтер" действительно может рассчитывать на выход из группы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб, который начнется в Харькове 22 октября в 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ШАХТЕР"- "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С

Харьков. ОСК "Металлист". 19:55

Главный арбитр: Анитонио Матеу Лаос (Испания)

"Шахтер" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

За противостоянием грандов украинского и хорватского футбола болельщики могут также наблюдать по ТВ, в прямом эфире ТК "Футбол 1", а также российский "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

Авторитетные букмекерские конторы в этом противостоянии фаворитом видят "Шахтер", оценивая победу коэффициентом в 1.7. Ничья между командами расценивается в 3.6, а на победу "Динамо" дают цифры в 5.25

КТО РАССУДИТ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

В Харькове на матче Лиги чемпионов в этот раз будет работать испанская бригада рефери во главе с известным Антонио Матеу Лаосом. 42-летний испанец уже дважды пересекался с "Шахтером", при этом в последний раз - в феврале этого года, на матче 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахата" (1:4). Помогать Лаосу будут Пау Себриан Дэвис и Роберто Дель Паломар, четвертый арбитр - Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

“Когда мы подходим к любому поединку, мы всегда рассматриваем его с желанием победить. Правда, соперника мы уважаем, и понимаем, что у него такие же планы на победу. Так что статистика ничего не говорит. Мы хотим победить. Сейчас оценивать результат завтрашнего матча, все равно что смотреть в пропасть - мы там ничего не увидим. Важным для нас будет наша игра”.

Луиш Каштру shakhtar.com

Недад Белица, главный тренер "Динамо" Загреб

“У нашего соперника высокое качество атаки. Мы знаем, что впереди в “Шахтере” играют непредсказуемые и талантливые игроки. Постараемся выложится по максимуму, как это было в матче с “Манчестер Сити”.

“Наши тренеры следили за играми “Шахтера” - мы в курсе, что они играют в слабом чемпионате. Но мы больше ориентируемся на их матчи в еврокубках. Именно в таких матчах они показывают всю мощь. И все же надеюсь, что мы вернемся домой с положительным результатом”.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тайсон, Марлос, Коваленко - Мораес

“Динамо” Загреб (5-3-2): Ливакович - Стоянович, Теофиль-Катрен, Дилавер, Перич, Леовац - Адеми, Моро, Ольмо - Оршич, Петкович

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