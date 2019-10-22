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22 октября • обновлено в 05:39
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Шахтер - Динамо Загреб: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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В Лиге чемпионов наступает пора спаренных матчей, и "Шахтеру" выпало провести "спарки" против хорватского "Динамо" Загреб. Первый поединок в группе команды сыграют 22 октября в Харькове.

Если накануне старта турнира хорваты в целом выглядели аутсайдерами, то за два тура существенно изменили отношение к себе, особенно после разгромного старта ЛЧ в матче с "Аталантой" (4:1). "Динамо" вполне готово бороться за путевку в плей-офф, и сейчас уступает "Горнякам" вторую позицию турнирной таблицы только по дополнительным показателям.

Марлос (порев центреине) является одним из лидеров "Шахтера" в этом сезоне

Марлос (порев центреине) является одним из лидеров "Шахтера" в этом сезоне

shakhtar.com

"Шахтер" после сенсационной гостевой победы над "Аталантой" готовится принимать "Динамо" в отличном расположении духа и сил, не имея проблем с составом и игрой. Команда Луиша Каштру уже стабилизировалась и все больше повышает уровень игры, в УПЛ демонстрируя отличные результаты. Да и матч с "Аталантой" показал, что нынешний "Шахтер" действительно может рассчитывать на выход из группы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб, который начнется в Харькове 22 октября в 19:55.

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ШАХТЕР"- "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С

Харьков. ОСК "Металлист". 19:55

Главный арбитр: Анитонио Матеу Лаос (Испания)

"Шахтер" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

За противостоянием грандов украинского и хорватского футбола болельщики могут также наблюдать по ТВ, в прямом эфире ТК "Футбол 1", а также российский "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

Авторитетные букмекерские конторы в этом противостоянии фаворитом видят "Шахтер", оценивая победу коэффициентом в 1.7. Ничья между командами расценивается в 3.6, а на победу "Динамо" дают цифры в 5.25

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В Харькове на матче Лиги чемпионов в этот раз будет работать испанская бригада рефери во главе с известным Антонио Матеу Лаосом. 42-летний испанец уже дважды пересекался с "Шахтером", при этом в последний раз - в феврале этого года, на матче 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахата" (1:4). Помогать Лаосу будут Пау Себриан Дэвис и Роберто Дель Паломар, четвертый арбитр - Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО" ЗАГРЕБ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

“Когда мы подходим к любому поединку, мы всегда рассматриваем его с желанием победить. Правда, соперника мы уважаем, и понимаем, что у него такие же планы на победу. Так что статистика ничего не говорит. Мы хотим победить. Сейчас оценивать результат завтрашнего матча, все равно что смотреть в пропасть - мы там ничего не увидим. Важным для нас будет наша игра”.

Луиш Каштру

Луиш Каштру

shakhtar.com

Недад Белица, главный тренер "Динамо" Загреб

“У нашего соперника высокое качество атаки. Мы знаем, что впереди в “Шахтере” играют непредсказуемые и талантливые игроки. Постараемся выложится по максимуму, как это было в матче с “Манчестер Сити”.

“Наши тренеры следили за играми “Шахтера” - мы в курсе, что они играют в слабом чемпионате. Но мы больше ориентируемся на их матчи в еврокубках. Именно в таких матчах они показывают всю мощь. И все же надеюсь, что мы вернемся домой с положительным результатом”.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тайсон, Марлос, Коваленко - Мораес

“Динамо” Загреб (5-3-2): Ливакович - Стоянович, Теофиль-Катрен, Дилавер, Перич, Леовац - Адеми, Моро, Ольмо - Оршич, Петкович

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Луиш Каштру Тайсон Марлос Андрей Пятов Исмаили Жуниор Мораес
Теги
ФК Шахтер ФК Аталанта ФК Манчестер Сити Динамо Загреб
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