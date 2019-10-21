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21 октября • обновлено в 12:43
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Шахтер – Динамо Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов

1.3т Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" считается явным фаворитом противостояния с загребским "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Луиша Каштру примет хорватского соперника на поле стадиона "Металлист" в Харькове во вторник, 22 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо Загреб. Начало – в 19:55.

Новости
Шахтер — Динамо Загреб: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

Поставить на победу чемпионов Украины можно с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 5,00. При этом аналитики больше верят в то, что игра получится результативной. Ставки на то, что в матче будет забито минимум три гола, принимаются с котировкой 1,80.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" добыл издевательскую победу над "Колосом", забив новичку Премьер-лиги шесть безответных мячей.

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Темы
Лига чемпионов Шахтер – Динамо Загреб
Место
Украина Харьков
Теги
Динамо Загреб ФК Шахтер
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Шахта должна уничтожить динамо на поле!
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