Шахтер – Динамо Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" считается явным фаворитом противостояния с загребским "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Луиша Каштру примет хорватского соперника на поле стадиона "Металлист" в Харькове во вторник, 22 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо Загреб. Начало – в 19:55.

ФК "Шахтер"

Поставить на победу чемпионов Украины можно с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 5,00. При этом аналитики больше верят в то, что игра получится результативной. Ставки на то, что в матче будет забито минимум три гола, принимаются с котировкой 1,80.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" добыл издевательскую победу над "Колосом", забив новичку Премьер-лиги шесть безответных мячей.

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