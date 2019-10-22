"Шахтер" - "Динамо" Загреб: онлайн видео голов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов играет дома с "Динамо" из Загреба. Матч проходит на ОСК "Металлист".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Шахтер — Динамо Загреб.

Уже в первом тайме команды обменялись голами. На позиционную атаку "горняков" правым флангом и голом Коноплянки, спустя 10 минут хорваты ответили молниеносным выпадом и мячом Ольмо.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео моментов.

Шахтер Украина – Динамо Загреб Хорватия 1:1

Голы: 1:0 – 16 Коноплянка

1:1 – 25 Ольмо.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Марлос, Коноплянка, Тайсон, Алан Патрик, Степаненко, Мораес.

Динамо Загреб – Ливакович, Теофиль-Катрин, Перич, Дилавер, Леовац, Ольмо, Моро, Оршич, Адеми, Стоянович, Гавранович.

Предупреждения: Стоянович (7), Перич (23).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити". Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Встреча 2-го тура в Италии против местной "Аталанты" завершилась в пользу украинского клуба (2:1).

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